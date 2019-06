La Gazzetta dello Sport: "Shock iscrizioni: Palermo fuori?"

© foto di Antonio Vitiello

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sulla deadline di ieri per le iscrizioni ai campionati professionistici. Bagarre, come di consueto, in Serie B e Lega Pro con la rosea che titola: "Shock inscrizioni: Palermo fuori? In C cinque verso l'esclusione".

Per quanto riguarda il club rosanero il nodo da sciogliere è quello della fideiussione che non sarebbe arrivata in tempo utile. Alla finestra il Venezia che in caso di mancata iscrizione dei siciliani sarà riammessa in Serie B come prima avente diritto fra le retrocesse.