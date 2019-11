La Repubblica (ed. Palermo): "Il Trapani si affida all'usato sicuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il Trapani si affida all'usato sicuro": così La Repubblica (ed. Palermo) in edicola oggi. Arrivata la firma di Jonathan Biabiany, si parla di mercato e di possibili colpi importanti, a costo zero. In primis, quello del difensore Andrea Raggi (classe '84, ex Sampdoria, Bologna e Monaco, due presenze anche nel Palermo della stagione 2008/ 2009) e del centravanti Andrea Cocco (classe '86, Padova e Pescara le ultime due tappe di una lunga carriera trascorsa a girovagare per l'Italia).