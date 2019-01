Oggi giocherebbero così: i probabili undici delle diciannove di B

Un talento al giorno , Edon Zhegrova: talento in erba, da raffinare

Higuain, ma non solo. Il mercato del Milan, da quando è arrivato Leonardo, si concentra molto sull'arrivo di giovani promesse, costose (Paquetà) o meno: di certo non raggiungerà le cifre del collega carioca il kosovaro (ma nato in Germania) Edon Zhegrova, un ala molto talentuosa che...