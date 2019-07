Oggi giocherebbero così: le probabili formazioni delle venti di B

Le probabili formazioni della Serie B 2019/2020 aggiornate con gli ultimi colpi del calciomercato

Ascoli (3-4-3): Fulignati, De Santis, Brosco, Padella; Kupisz, Carpani, Cavion, Ninkovic; Rosseti, Beretta, Ardemagni. Allenatore: Zanetti (nuovo)

Benevento (3-5-3): Montipò; Caldirola, Antei, Billong; Letizia, Tello, Viola, Di Chiara, Insigne, Coda, Improta. Allenatore: Inzaghi (nuovo)

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Settembrini, Pasa; Branca; Diaw; Panico, Scappini. Allenatore: Venturato (confermato)

Cosenza (3-5-2): Saracco; Corsi, Capela, Idda, Legittimo; Bittante, Varone, Mungo, Bruccini; Perez, Litteri, Allenatore: Braglia (confermato)

Cremonese (4-3-3): Agazzi; Mogos, Terranova, Caracciolo, Migliore; Soddimo, Castagnetti, Arini; Piccolo, Strizzolo, Montalto. Allenatore: Rastelli (confermato)

Crotone (4-3-3): Cordaz; RUTTEN, Golemic, Spolli, Milic; Zanellato, Benali, Barberis; Nalini, Simy, Firenze. Allenatore: Stroppa (confermato)

Empoli (3-4-3): Provedel; Veseli, Romagnoli, Nikolaou; Diks, Uçan, Lollo, Antonelli; Mraz, La Gumina, Piu. Allenatore: Bucchi (nuovo)

Frosinone (3-4-2-1): Bardi; Krajnc, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Dionisi; Ciofani. Allenatore: Nesta (nuovo)

Juve Stabia (4-3-3): Branduani; Vitiello, Troest, Allievi, Germoni; ADDAE, Calò, Mastalli; Canotto, Torromino, Di Roberto. Allenatore: Caserta (confermato)

Livorno (3-4-1-2): Baiocco; Gonnelli, Bogdan, Di Gennaro, Parisi, Luci, Rocca, Iapichino; Maiorino; Murilo, MARSURA. Allenatore: Breda (confermato)

Perugia (3-5-2): Leali; Ngawa, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Dragomir, Kouan, Falzerano, Falasco; Melchiorri, Bianchimano. Allenatore: Massimo Oddo (nuovo)

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Scognamiglio, Bettella, ELizalde; Machin, Brugman, Memushaj; Marras, Bunino, Ferrante. Allenatore: Luciano Zauri (nuovo)

Pisa (3-5-2): Gori; Masi, Bendetti, AYA; Birindelli, Minesso, Gucher, Verna, Lisi; Pesenti, Moscardelli. Allenatore: D'Angelo (confermato)

Pordenone (4-3-2-1): Bindi; Semenzato, Barison, Bassoli, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Misuraca; Bombagi, Ciurria; Magnaghi. Allenatore: Tesser (confermato)

Salernitana (4-3-3): Micai, Pucino, Migliorni, Mantovani, Lopez; Di Tacchio, Odjer, Akpa-Akpro; Orlando, Djuric, Jallow. Allenatore: Ventura (nuovo)

Spezia (4-3-3): KRAPIKAS; De Col, Ceccaroni, Bachini, Augello; Maggiore, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Italiano (nuovo)

Virtus Entella (4-2-3-1): Paroni; Baroni, Pellizzer, Chiosa, Baraye; Crimi, Eramo; De Luca, Tremolada, Gatto; Mancosu. Allenatore: Boscaglia (confermato)

* - In maiuscolo i nuovi acquisti

** Chievo Verona, Palermo e Trapani non presenti nella lista in attesa di comunicazioni in merito alla conferma dell'iscrizione al prossimo campionato cadetto.