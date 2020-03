Quello che siamo: il Trapani dedica una speciale rubrica ai suoi giocatori

Noi no, non facciamo sfide, non giochiamo. Lo diciamo con il massimo rispetto, scusandoci, perché comprendiamo che a volte è utile sorridere, nonostante tutto. Ma per quanto abbiamo provato, non ci riusciamo. Facciamo la nostra parte, in silenzio. Il nostro non è un mondo a parte, che vive lontano dal dolore del mondo. Il nostro è un mondo fatto di persone, che guardano con timore quello che sta succedendo, che hanno figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, mogli lontani, anche nei luoghi in cui il dramma di questi giorni è ancora più dramma. Il nostro è un mondo come il resto del mondo, che si interroga sul futuro, che spera solo di potere riabbracciare i propri affetti e di potere tornare alla vita di sempre, fatta di gioie, anche di dolori, di emozioni. Di normalità. Vogliamo tornare ad essere quello che siamo e per non dimenticarlo vogliamo raccontarlo in questi giorni difficili, attraverso le immagini di ciò che abbiamo fatto. Per ripartire da qui, nella speranza che tutto possa tornare come prima ed anche meglio. Piccoli frammenti della nostra storia, che abbiamo condiviso con chi ci vuole bene ed a cui vogliamo bene.

Il nostro primo #QUELLOCHESIAMO è dedicato ai nostri portieri, Marco #Carnesecchi, Elhan #Kastrati e Giuseppe #Stancampiano.

Pubblicato da Trapani Calcio su Lunedì 23 marzo 2020