Serie B, la volata verso la sosta - Il calendario della Salernitana: match con la Regia da "chiarire"

vedi letture

Archiviata l'ultima sosta per le Nazionali del 2020 anche per la Serie B inizia la volata finale prima della sosta invernale. Per ognuna delle venti formazioni della cadetteria il calendario propone un fitto programma di gare, che comprende anche i recuperi dei match non disputati causa Covid-19 e quelli di Coppa Italia in programma la prossima settimana.

IL CALENDARIO DELLA SALERNITANA

23 novembre - Salernitana-Cremonese

29 novembre - Cosenza-Salernitana

5 dicembre - Salernitana-Cittadella

12 dicembre - Brescia-Salernitana

15 dicembre - Salernitana-Lecce

19 dicembre - Frosinone-Salernitana

22 dicembre - Salernitana-Virtus Entella

27 dicembre - Venezia-Salernitana

30 dicembre - Monza-Salernitana

03 gennaio - Salernitana-Pordenone

* - Rimane in stand-by la questione di Salernitana-Reggiana, match non disputato causa Covid-19 e sul quale deve ancora esprimersi il Giudice Sportivo