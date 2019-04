© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per puntare alla salvezza in queste ultime otto giornate di campionato il tecnico del Venezia Serse Cosmi sembra voler puntare sull’esterno offensivo Harvey St Clair, classe ‘98, e sopratutto sulla sua voglia e il suo atteggiamento. Lo scozzese classe ‘98 finora ha trovato poco spazio – appena otto presenze, solo una da titolare – con Stefano Vecchi, l’allenatore che ha iniziato la stagione sulla panchina lagunare, che non lo ha mai utilizzato e Walter Zenga, il secondo della serie, che invece lo ha usato col contagocce (6 presenze per un totale di 85 minuti). Con Cosmi sembra cambiata la musica visto che dopo gli 11 minuti contro la Cremonese nell’ultima gara di campionato, sul campo della Salernitana, l’esterno è rimasto in campo tutta la partita collezionando in una singola partita lo stesso minutaggio delle precedenti 29.

Oggi l’elogio pubblico del tecnico che in conferenza stampa ha dichiarato: “Deve capire il nostro calcio, ma se avessimo undici St Clair in campo probabilmente non saremmo in questa situazione. Mi piace il suo atteggiamento e il suo modo di stare in campo”. Vedremo se già dal derby contro il Cittadella per lo scozzese ci sarà spazio dal primo minuto. La sua freschezza potrebbe infatti risultare un’arma in più per la volata salvezza. Lo spera Cosmi e lo spera il Venezia tutto.