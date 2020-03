Il bivio di Perugia. Serse Cosmi in bilico fra sentimento e una classifica amara

Lo scorso quattro di gennaio quando il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre ha deciso di avvicendare Massimo Oddo con Serse Cosmi con l'intendo di rilanciare la sua squadra dopo un periodo con due sole vittorie in otto giornate di campionato (per una media punti complessiva di 1,42) difficilmente si sarebbe potuto immaginare quando poi concretizzatosi nelle settimane successive.

Un ritorno amaro - Con Cosmi in panchina, infatti, il Grifo ha messo a referto lo stesso numero di vittorie del suo predecessore con cinque sconfitte, di cui quattro consecutive (media punti per partita 0,86). Un ritorno al 'Curi', sede di alcune storiche partite del Perugia targato Luciano Gaucci, che per il tecnico si sta dimostrando tutt'altro che felice. Per alcuni quella attuale è una "minestra riscaldata" che rischia di andare indigesta a tutti, considerando anche che oggi gli umbri sono con un risicatissimo +2 sulla zona playout, mentre sono già quattro i punti di disavanzo rispetto alle posizioni playoff.

Avanti o nuovo ribaltone? - Ecco dunque che si palesa per Santopadre e il ds Roberto Goretti un nuovo bivio. Una Sliding Door decisiva e pericolosa. Se il Grifo dovesse perdere questa sera nel match interno contro il Benevento schiacciasassi del campionato cadetto e con alle porte un altro scontro complicato come quello contro la Salernitana di sabato prossimo cosa ne sarà di Serse Cosmi? La piazza si è già espressa a favore di un tecnico che per la curva è più vicino ad un idolo che ad un semplice addetto ai lavori. I sentimenti, la riconoscenza, però sono cose che nel calcio lasciano il tempo che trovano. Mentre la classifica no. A quella non si può scampare.