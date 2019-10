Il Boca Juniors guarda all'Entella, perché anche una "piccola" realtà italiana può essere di grande esempio per un blasonato club, di quelli che davvero hanno scritto la storia del calcio mondiale. Come riferisce la società chiavarese, il Boca, col fine di informarsi riguardo alla gestione dei Musei e dei Centri di Storia dei club europei, ha fatto visita alle più importanti realtà del continente, e tra queste è rientrata anche l'Entella: alcuni emissari argentini (Sergio Brignardello e Ramiro Zincuneguilm, presidente e segretario del Centro di Documentazione, e gli storici ufficiali Guillermo Schoua e Sergio Lodise), sotto la guida del DG Matteazzi, hanno vistato lo stadio prima di assistere all’amichevole contro il Chiasso e si sono poi recati alla Vetreria di Franco Lagomarsino per visionare tanti reperti storici biancocelesti. Giornata terminata con lo scambio di maglie.