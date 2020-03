Il calcio si ferma! Ecco tutte le partite di Serie B che saranno rinviate

vedi letture

Chievo Verona-Cosenza in corso di svolgimento in questi minuti, sarà l'ultima partita che vedremo per un lungo periodo. Come annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai tempi del coronavirus anche il calcio viene sospeso. Il consiglio FIGC di domani non potrà fare altro che ratificare questa decisione: ecco tutte le partite di Serie B in programma da qui al 3 aprile, destinate inevitabilmente a essere rinviate.

Giornata 29 - 13/16 marzo

Salernitana-Pisa

Ascoli-Perugia

Livorno-Cittadella

Pescara-Juve Stabia

Trapani-Frosinone

Crotone-Chievo

Cosenza-Entella

Spezia-Empoli

Cremonese-Benevento

Pordenone-Venezia

Giornata 30 - 20/22 marzo

Chievo-Spezia

Cremonese-Cosenza

Empoli-Benevento

Entella-Salernitana

Juve Stabia-Livorno

Pisa-Pescara

Frosinone-Cittadella

Trapani-Pordenone

Venezia-Ascoli

Perugia-Crotone