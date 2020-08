Il Frosinone ribalta il Pordenone: 2-0 al 45° e ciociari virtualmente in finale

Il Frosinone ribalta il risultato dell'andata nei primi 45 minuti e vede la finale play off contro lo Spezia. La squadra di Nesta segna due gol nel primo quarto d'ora di gara e poi si difende con ordine contro le avanzare di un Pordenone che non ci sta a farsi sfilare via una finale che vedeva all'orizzonte. La squadra di Tesser ha ora 45 minuti per segnare il gol che regalerebbe il passaggio del turno.

Al 7° gli ospiti pareggiano il risultato dell’andata grazie al solito Ciano che da distanza ravvicinata di piatto sinistro mette alle spalle di Di Gregorio un assist di Beghetto. Otto minuti dopo arriva anche il raddoppio giallazzurro con l’altro attaccante Novakovich che scambia in area con Rohden e poi batte da due passi il portiere neroverde. I padroni di casa accusano il colpo e faticano a riorganizzarsi per far male agli avversari: solo poco prima della mezzora la squadra di Tesser ha una doppia occasione con Almici e Ciurria che però non riescono a impegnare Bardi. La difesa ciociara si chiude bene e non concede praticamente nulla alla manovra offensiva dei friulani che al 41° vanno vicini al gol con Ciurria anticipato provvidenzialmente da Ariaudo al momento del tiro.

Pordenone-Frosinone 0-2 (7° Ciano, 15° Novakovich)