Il Livorno passa a un imprenditore svizzero. Spinelli: "C'è già un contratto precompilato"

vedi letture

"Siamo in piena trattativa, a breve ci saranno novità": così, Aldo Spinelli ai microfoni di Tuttosport.

Il riferimento dell'imprenditore genovese è ovviamente in relazione alla cessione del Livorno, che potrebbe passare in mano a un imprenditore svizzero, rappresentato dall'ex Boca Juniors Cristian Traverso: "Lo svizzero rappresentato dagli argentini è quello più avanti di tutti: vuole comprare il Livorno, ci aveva già chiamati per Murilo, ma ora punta alla società. Le altre? Ce ne sono due o tre, ma la più credibile è quella con lo svizzero: c'è già un contratto precompilato, la prossima settimana dovremmo chiudere".