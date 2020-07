Il Monza si prepara per la B: primi due tamponi al gruppo squadra. Esito negativo

E' ripresa l'attività del Monza, stagione targata 2020-2021. Come noto, il club, fresco di promozione in Serie B, ha deciso di riprendere quanto prima la preparazione in vista della prossima stagione, per colmare il gap con le squadre cadette che hanno ripreso il campionato e quindi l'attività agonistica.

Come comunica il club, mediante nota ufficiale, dopo il raduno di mercoledì 1 luglio "i giocatori, l'allenatore e lo staff tecnico si sono sottoposti ai primi due tamponi, come da protocollo federale. Entrambi gli esami, sostenuti nelle giornate di giovedì e sabato, hanno dato per tutti esito negativo.

Dopo gli ultimi test di idoneità sportiva, mercoledì 8 luglio i biancorossi riprenderanno gli allenamenti a Monzello, sottoponendosi agli ulteriori step di controllo (secondo esame sierologico e successivi tamponi) e continuando a seguire tutte le corrette precauzioni sanitarie, nel rispetto del Protocollo".