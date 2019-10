Il punto sulla B - Sorpasso in vetta, Empoli nuova capolista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Col successo di misura della Cremonese sull’Ascoli, cala il sipario sulla sesta giornata di Serie B. A decidere il posticipo è la rete nel primo tempo di Soddimo. Per i grigiorossi, in ripresa dopo un avvio balbettante, è il secondo successo casalingo consecutivo. Frenano invece i bianconeri che incassano la seconda sconfitta, perdendo il primato. Al comando adesso c’è l’Empoli che nelle ultime tre gare con Cittadella, Pisa e Perugia ha fatto percorso netto. Inequivocabile il successo sugli umbri, schiantati con irrisoria facilità. Alle spalle degli azzurri conserva il secondo posto la Salernitana, vittoriosa nel recupero al termine di una partita pazza col Livorno. Rallentano Benevento ed Entella, che si annullano nello scontro diretto. Continua a deludere il Frosinone, bloccato sul pari in casa dal Cosenza. Altro pareggio anche per il Chievo, che non va oltre l’1-1 con il Pordenone. Pari spettacolo fra Venezia e Pisa. In salute il Crotone, autoritario nell’anticipo di venerdì a Pescara. Per i calabresi è il secondo successo di fila, così come per il Cittadella che espugna il campo di una Juve Stabia sempre più ultima ed in piena crisi. Lascia il fondo della classifica invece il Trapani, che rifila quattro reti allo Spezia di Italiano, tecnico della promozione. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 6^ GIORNATA

Pescara-Crotone 0-3

Frosinone-Cosenza 1-1

Juve Stabia-Cittadella 0-1

Venezia-Pisa 1-1

Empoli-Perugia 3-0

Benevento-Entella 1-1

Chievo-Pordenone 1-1

Spezia-Trapani 2-4

Livorno-Salernitana 2-3

Cremonese-Ascoli 1-0

CLASSIFICA

Empoli 14

Salernitana 13

Ascoli 12

Benevento 12

Crotone 11

Perugia 11

Entella 11

Cremonese 10

Pisa 9

Cittadella 9

Pordenone 8

Venezia 8

Chievo 7

Pescara 7

Frosinone 5

Spezia 4

Livorno 4

Trapani 4

Cosenza 3

Juve Stabia 1