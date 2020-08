Il saluto di Ravaglia: "Impossibile riassumere in poche righe 5 anni alla Cremonese"

vedi letture

Con un lunghissimo post su Instagram il portiere Nicola Ravaglia ha salutato dopo un lustro la Cremonese ripercorrendo sia i momenti belli sia quelli brutti:

"È impossibile riassumere cosa sia stata per me la Cremonese in poche righe ,ma cercherò di farlo ,sono stati Cinque anni di assoluto prestigio e di grande conoscenza ma soprattutto di gioie incommensurabili . Ovviamente il 6 maggio 2017 è stato il coronamento di un sogno , di una visione che è andata oltre ogni aspettativa e il modo in cui è arrivato verrà sicuramente ricordato per sempre come il minuto 87 più bello e soddisfacente di una storia calcistica .

La serie B è stato motivo di rilancio e orgoglio farlo con questa maglia addosso ha reso tutto molto avvincente e anche trascendentale ...

La cavalcata playoff di anno scorso e la salvezza di quest anno sono ricordi e soddisfazioni che porterò dentro di me per sempre poiché non sempre nelle vittorie ci si riconosce vincenti ma soprattutto quando nelle difficoltà tutti ti danno per spacciato e li hai la forza di vincere qualsiasi avversità e ti accorgi che la vittoria ha un altro sapore ma ugualmente bello ed eterno . 115 partite, 5 anni e tante belle persone che insieme a me mi hanno fatto sentire a casa , non sto qui a nominarle tutte per non lasciare indietro nessuno , oggi più che mai vi RINGRAZIO e vi dico siete stati fondamentali ...

Ringrazio la società ,il mister Bisoli,tutto il suo staff e Mr Dei e i direttori Bonato e Armenia che mi hanno offerto la possibilità di rimanere a Cremona per un altro anno, ma questa opportunità che mi è capitata mi ha fatto pensare molto , la scelta è stata molto difficile e sofferta ma a quasi 32 anni non me la sono sentita di farmela scappare ...Infine voglio dire un GRAZIE sentitissimo al CAVALIERE GIOVANNI ARVEDI il vero autore e condottiero di Cremona e della Cremonese

Concludendo ringrazio tutta la gente di Cremona e i suoi tifosi , mi avete sempre incoraggiato e sostenuto sin dal primo giorno , spero abbiate visto in me la passione e la voglia di mettermi a disposizione in ogni singola partita per questa maglia ,ho sempre dato il massimo delle mie capacità.

Non mi rimane altro che salutare tutti e dirvi che rimarrete nel mio cuore per sempre , e che per me è giunto il tempo di scrivere un nuovo capitolo...

Per sempre vostro Nicola".