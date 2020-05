Il sindaco di Benevento Mastella: "Sanniti in Serie A? Basta essere più chiari"

vedi letture

Come riferisce ottopagine.it, nel corso della trasmissione tv Agorà, in onda su Rai 3, è intervenuto il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Che, tra le altre, è tornato a parlare della squadra cittadina, il Benevento appunto, sempre più in ottica promozione in A: "Siamo primi in classifica, ma le squadre torneranno a giocare o no? Il Benevento andrà in A rispettando il risultato o no? Ci sono tante perplessità, basta essere più chiari perché accettiamo le certezze".