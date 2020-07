Inarrestabile Pordenone: si faranno i campi estivi. Lovisa: "Ripartire dal sorriso"

Non si ferma il Pordenone, neppure di fronte al Covid-19. Perché, al netto delle limitazioni, rivedersi e reinventarsi è possibile, ed ecco quindi che il club ha optato per far svolgere anche l’edizione 2020 del PN Junior Camp, presso i campi del centro sportivo "Bruno De Marchi", quartier generale neroverde.

Edizione smart, rivisitata secondo le limitazioni Covid-19, ma innovativa, a misura di giovane calciatore (6-12 anni) e calciatrice (6-14 anni).

Una gioia per il presidente Mauro Lovisa, che si è così espresso in merito: "Vogliamo ricreare al De Marchi l’atmosfera del campetto, del gioco nella sua essenza. Questa la nostra ricetta: meno ore, più divertimento e si porta da casa la maglia del proprio campione preferito. Sotto lo sguardo dei nostri qualificati istruttori. Ripartiamo quindi dalle cose più naturali e belle, come i sorrisi dei nostri ragazzi, un pallone e un prato verde".