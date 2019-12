Inzaghi: "Livorno insidioso, ma mi aspetto il solito Benevento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Livorno il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato delle insidie nascosta da quello che è un vero e proprio testacoda: “Ennesima gara insidiosa ed ennesimo banco di prova per la mia squadra. Loro hanno cambiato guida tecnica e come spesso accade in questi casi gli avversari daranno tutto per dimostrare il loro valore al nuovo allenatore. Mi spiace per Breda, un avversario sempre corretto e preparato e faccio gli autufi a Tramezzani. Se giochiamo come sempre però non ce ne sarà per nessuno ed è questo che mi aspetto dai miei. - continua Inzaghi come riporta Beneventocalcio.it -Modulo? Deciderò l’assetto solo all’ultimo, ma ricordatevi che chi vince le partite sono i calciatori non i moduli.Hetemaj? Al suo posto possono giocare Tello o Del Pinto che meriterebbe di giocare di più percé è l’anima di questa squadra. Spero di poter dare a lui, Gori e Manfredini maggior minutaggio”.