Juve Stabia, Caserta: "Iori un esempio. In B ragazzi che dopo due gare si sentono arrivati"

Non è passata inosservata, a margine di Cittadella-Juve Stabia, la stretta di mano del tecnico stabiese Fabio Caserta al capitano dei veneti Manuel Iori, al momento della sostituzione di quest'ultimo. Dalle colonne de Il Mattino di Padova, come riferisce trivenetogoal.it, ecco le parole del mister campano in merito a questo gesto: "Gliel’ho voluta stringere perché Iori è un calciatore che, nonostante l’età, dà sempre il massimo, e lo si è visto anche in questa gara. Contro di noi ha disputato una grande prova, senza fermarsi mai, e credo che sia è un esempio positivo per tanti giovani. Spesso vedo ragazzi che dopo due partite in Serie B si sentono già arrivati e non si rendono conto che la strada da fare è ancora molto lunga. Invece bisognerebbe che non pensassero solo ai grandi campioni e ai fuoriclasse, ma anche a modelli come il suo".