© foto di Giuseppe Scialla

Al termine del match del Menti tra Juve Stabia e Frosinone ha parlato in sala stampa il tecnico delle vespe Caserta. Queste le sue parole: “Avevamo sei assenze importanti. Chi ha giocato ha dato tutto e dunque dal punto di vista dell’impegno e dell’atteggiamento non posso rimproverargli nulla. Prendere gol dopo dieci minuti contro una squadra come il Frosinone non è semplice perché è una squadra costruire per tornare in A. Giocarcela con tutti gli effettivi ci avrebbe dato più alternative. Siamo stati costruiti per fare una salvezza e dobbiamo lottare fino alla fine perché noi ci teniamo tanto a restare in B. È stato difficilissimo preparare la partita perché avevamo tante assenze tutte in un reparto. Non deve essere un alibi ma è la realtà dei fatti", riporta TuttoFrosinone.