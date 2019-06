Con Salvatore Elia che dovrebbe far rientro a Bergamo per fine prestito, la Juve Stabia, neo promossa in Serie B, ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo elemento per il fronte offensivo di Fabio Caserta. Secondo quanto riportato da StabiaChannel il ds dei campani Ciro Polito avrebbe effettuato un sondaggio per Luca Clemenza, classe 1997 di proprietà della Juventus che nell'ultima stagione è andato in prestito al Padova.