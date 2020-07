Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: tra i liguri torna titolare De Luca

vedi letture

Si alza il sipario sulla 33^ giornata del campionato di Serie B: alle 18:45 in campo Juve Stabia ed Entella, che si affronteranno al “Menti” di Castellammare di Stabia.

Ampio turn over rispetto alla scorsa settimana per la formazione ospite, che comunque conferma il 4-3-1-2 con De Luca (alla ricerca del gol per battere ogni personale record) e Morra avanti e nuovamente Borra tra i pali a sostituire l’infortunato Contini, mentre i campani varano un 4-4-2: Fazio vince il ballottaggio con Vitiello, mentre il tandem offensivo è composto da Canotto e Forte.

Queste le formazioni ufficiali:

Juve Stabia (4-4-2): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest, Germoni; Addae, Calvano, Izco, Germoni; Canotto, Forte

Entella (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Chiosa, Poli, Sala; Mazzitelli, Settembrini, Paolucci; Schenetti; De Luca, Morra.