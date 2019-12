© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra gli elementi di punta della Juve Stabia, c'è sicuramente Francesco Forte. L'attaccante ex Inter, come riferisce stabiachannel.it, ha parlato ai microfoni di DAZN, tracciando un punto della situazione sul momento delle Vespe. Si parte dalla vittoriosa gara contro il Chievo Verona: "Felice per il gol, ma la vittoria è merito soprattutto dei miei compagni che hanno fatto una partita incredibile. Siamo andati in vantaggio dal primo minuto e ci abbiamo creduto fino alla fine. Continuiamo così. Adesso c'è la Cremonese e poi avremo il Cosenza in casa. Non dobbiamo distrarci, pensiamo solo alla partita con i grigiorossi. Una partita dura e di sacrificio, e dobbiamo recuperare subito le energie. Sono due partite fondamentali che potrebbero dare una svolta alla nostra stagione. Dispiace non aver sfruttato meglio le occasioni. Ma l'importante è scendere in campo con la cattiveria giusta".