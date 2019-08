© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve Stabia è molto vicina a piazzare un importante colpo per l’attacco. Secondo Sky Sport è stato infatti trovato l’accordo con l’Hellas Verona per l’attaccante Karamoko Cissè, classe ‘88, che si trasferirà in Campania in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.