Juve Stabia, l'ira di Manniello: "Campionato falsato, tanti episodi lasciano l'amaro in bocca"

"E' un campionato falsato. Abbiamo fatto tanti sacrifici per ripartire dopo la quarantena, ma si stanno verificando delle cose che lasciano l'amaro in bocca. Retrocedere per risultati anomali sugli altri campi lascerebbe tanto amaro in bocca, ma vedrete che la Juve Stabia venderà cara la pelle e giocherà alla morte le ultime quattro partite": senza mezzi termini, esordisce così, ai microfoni di tuttosalernitana.com, il presidente della Juve Stabia Francesco Manniello.

Risentito non solo per l'arbitraggio della gara che i suoi hanno disputato con il Frosinone, ma anche con il Benevento, reo di esser divenuto un avversario abbordabile per le piccole: "Tutti possono sbagliare: calciatori, presidenti, arbitri. Ma a volte si verificano delle situazioni che portano a pensare ad altro. Sono convintissimo che negli spogliatoi, durante l'intervallo, la terna riveda le immagini e possa appurare gli errori commessi. Ci hanno annullato un gol regolarissimo, non potevamo aspettarci un secondo tempo ancora più a senso unico. Ardemagni è un cascatore seriale, ha avuto la capacità di conquistare un rigore commettendo fallo. Per una situazione identica è stato addirittura espulso dieci minuti dopo, ma di che stiamo parlando? Se aggiungiamo il fatto che la rete dell'1-1 fosse viziata da fuorigioco possiamo ben capire perché la Juve Stabia oggi parli di campionato falsato e alzi la voce. Ho perso 3-2 in casa col Livorno e sono stato zitto, ho accettato altre situazioni senza dire una parola. Ora basta, ci vuole rispetto per le società che investono e che invece vengono sbattute sulle prime pagine dei giornali per cose ingigantite. Ma l'atteggiamento di Coppolaro verso Canotto nella sfida con l'Entella l'avete visto?. La sudditanza psicologica esiste, nella vita come nel calcio. Anche nel derby d'andata contro il Benevento ci sono stati torti arbitrali per la Juve Stabia. Sono amico del presidente Vigorito, ma una squadra che stravince il campionato dando quattro gol a tutti non può incontrare queste difficoltà. Ironia della sorte hanno perso contro il Trapani e pareggiato in casa col Venezia, alcune delle nostre dirette concorrenti. L'ho detto prima: retrocedere per risultati inaspettati sugli altri campi mi darebbe enormemente fastidio, anche perché la società ha fatto tanti sacrifici per tornare in B e vorremmo restarci. Ovviamente senza playout".

E aggiunge: "Io voglio perdere anche tutte le partite, ma per demeriti effettivi o per la superiorità dell'avversario. C'era la possibilità di ripartire dando credibilità a tutto il sistema, invece le cose stanno andando peggio di prima. Perché non ci consentono di utilizzare il VAR? La metà delle polemiche sarebbero evitate. Sono un tifoso della tecnologia, ma gli appelli sono stati inascoltati".