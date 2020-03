Juve Stabia, la dedica di Calò: "I tifosi sono la nostra forza"

Juve Stabia in silenzio stampa, ma ai microfoni di DAZN ha parlato Giacomo Calò, per distacco il migliore in campo nel match vinto questo pomeriggio dalle vespe contro un avversario accreditato come lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni post match:

Stadio vuoto, ma tanti tifosi vi hanno sostenuto dai balconi o dall'esterno dello stadio. Che sensazioni prova un calciatore in questo momento?

"Sensazione strana, ma ci ha portato bene. Non capita tutti i giorni di dover esultare guardando i balconi. Battute a parte, senza il pubblico pensavamo di far fatica perché la gente è la nostra forza, ma abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte a cospetto di una delle avversarie migliori della categoria sul piano del gioco e del palleggio".

Ancora una volta implacabili sulle punizioni...

"Le palle inattive sono importantissime, fondamentali. Lo abbiamo visto anche col Crotone e contro il Pordenone. Sono uno dei nostri punti di forza e ci fa piacere aver capitalizzato al meglio le occasioni che ci sono capitate".

Come cambia ora la vostra stagione?

Tre punti, in questo momento, sono determinanti. Chi è sotto di noi non molla e basta poco per raggiungerci, bisogna essere bravi a restare sul pezzo senza pensare di essere già salvi. Siamo forti, giochiamo bene e oggi abbiamo mostrato maturità perchè non è semplice sfruttare le occasioni a disposizione a cospetto di uno Spezia che lotta per obiettivi importanti".

Un atleta come vive questo caos legato all'allerta Coronavirus?

"Noi ci alleniamo come sempre. Non possiamo uscire nei centri commerciali e bisogna seguire le regole che ci sono state date. Andiamo avanti così e speriamo che tutto possa quanto prima tornare alla normalità".

A chi dedichi il gol?

"Alla mia famiglia, ma anche a tutti quei tifosi che ci hanno sostenuto dai balconi".