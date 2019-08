Juve Stabia, Langella: "Abbiamo bisogno di tutti per restare in Serie B"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Juve Stabia alle 18 inizierà il suo campionato di Serie B dalla trasferta di Empoli e sul sito ufficiale ha pubblicato le parole del presidente Langella: "tiamo lavorando per regalare le giuste soddisfazioni ai nostri tifosi. La società, ben consapevole del livello di difficoltà di questo campionato, ha l’intento di mantenere la categoria. Con tanto sacrificio stiamo programmando ogni attività con il team tecnico costantemente a lavoro per rendere competitivo ed all’altezza l’organico.

Il tutto nella consapevolezza – precisa il Presidente – che ogni sforzo sarà possibile solo grazie al sostegno encomiabile dei nostri tifosi che, da sempre, sono stati il dodicesimo uomo in campo. Abbiamo bisogno di tutti per riuscire nell’impresa di mantenere la categoria. Una sinergia tra società, istituzioni, imprenditori e tifosi, potrà regalare alla Città di Castellammare di Stabia le soddisfazioni calcistiche che una piazza blasonata, come quella stabiese, ha dimostrato, nel tempo, di saper meritare”.