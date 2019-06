Juve Stabia, Langella: "Ambiziosi e raggiungeremo grandi traguardi"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Conferenza stampa di presentazione del nuovo sponsor tecnico della Juve Stabia: il prestigioso marchio Givova.

A prendere la parola anche il neo presidente gialloblù Andrea Langella: "Abbiamo intenzione di fare grandi cose a Castellammare. Raggiungeremo risultati molto ambiziosi. Ringrazio di cuore il presidente Franco Manniello. Franco ha solo fatto un passo di lato, ma resta e resterà sempre il presidentissimo della Juve Stabia. Questa è una grande famiglia. I colori gialloblù sono nel mio cuore. Per la passione che ho visto nella gente di Castellammare, per il loro calore ed anche perché sono i colori che rappresentano Sangiuseppe, la mia città. Faremo grandi operazioni di marketing, la Juve Stabia dovrà essere attenzionata da grandi imprese nazionali, estere ed anche della stessa Castellammare. Mister Caserta? Si è preso giustamente qualche giorno per pensarci, ha avuto offerte di club importanti, poi ha capito di essere già in un grande club".

A parlare anche il presidente di Givova, Giovanni Acanfora: "Abbiamo sposato un grande progetto con Langella e Manniello. La Juve Stabia farà grandi cose. Sta suscitando interesse anche dall'estero. Tutti insieme, uniti, dobbiamo aiutare la Juve Stabia a raggiungere traguardi importanti. La serie A potrebbe avere presto una nuova squadra campana (frase che ha suscitato un boato tra i tanti tifosi accorsi). Regaleremo un gudget importante per chi quest'anno si abbonerà. Un progetto per un nuovo stadio a nome Givova? Insieme a Langella, Manniello ed al sindaco di Castellammare si potrebbe intavolare un progetto interessante".