La Juve Stabia, neo promossa in Serie B, per rinforzare il suo centrocampo nella prossima stagione avrebbe messo nel mirino Francesco Di Tacchio, classe ‘90, della Salernitana. Un’operazione che potrebbe andare in porto solo se Fabio Caserta resterà sulla panchine delle Vespe. Lo riferisce Tuttosalernitana.it.