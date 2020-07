Juve Stabia, Provedel: "Stiamo facendo del nostro meglio, ma evidentemente non basta"

È il portiere Ivan Provedel a parlare alla vigilia del derby contro la Salernitana tornando anche sulla sconfitta nell’ultimo turno: “A Benevento abbiamo pagato un’imprecisione nella ripresa contro un avversario con delle qualità che è riuscito a sfruttare l’occasione che gli abbiamo concesso. Ora ci attendono partite molto importanti, ma sopratutto sono sempre meno e dobbiamo fare punti ora più che mai. - continua Provedel come riporta Stabiachannel.it – Queste sconfitte ci serviranno per capire dove abbiamo sbagliato e a rifarci nelle prossime gare. Dobbiamo mettere qualcosa in più a livello di attenzione e dedizione anche se stiamo facendo del nostro meglio. Evidentemente però non basta e dobbiamo dare ancora qualcosa in più”.