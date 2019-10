© foto di Federico Gaetano

Con la sosta di campionato, la Juve Stabia avrà modo di amalgamare ulteriormente la squadra, e provare a dare la giusta sterzata a un campionato che stenta a decollare. Dopo la vittoria sul Trapani, però, c'è più fiducia, come sottolinea Magnus Troest: “All’inizio del campionato ho fatto un po’ fatica, non mi sentivo brillante, ma partita dopo partita è andata sempre meglio e ora sto bene fisicamente. La vittoria contro il Trapani ci dà morale, che era quello che è mancato un po’, speriamo che ci dia anche fiducia per fare meglio nelle prossime gare".