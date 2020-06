Juve Stabia, una cena sociale per ricompattarsi e volgere la testa al Pescara

Definitivamente archiviate le varie problematiche interne tra i soci, la Juve Stabia si è ulteriormente compattata con una cena sociale che si è svolta ieri, e che ha visto protagonisti dirigenti, tecnici, calciatori, dipendenti e sponsor, tutti regolarmente “distanziati”, come sottolinea il sito ufficiale del club. Un’occasione per fare il punto della situazione dopo il lungo stop, brindare alla ripresa del campionato e caricare ulteriormente la formazione di mister Fabio Caserta in vista della gara contro il Pescara, dove sarà assente il difensore Pasquale Fazio per squalifica.

Non solo, il presidente Andrea Langella, il vicepresidente Vincenzo D’Elia e l’amministratore unico Gianni Improta hanno incontrato il nuovo responsabile del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare, dott. Pietro Paolo Auriemma, accompagnato dall’ispettore Pasquale Caiazzo: un vertice informale per conoscersi e per iniziare a discutere delle misure da adottare per le prossime gare casalinghe in virtù dei vigenti protocolli.