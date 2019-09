© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Siamo partiti bene e abbiamo avuto subito un'occasione per sbloccare il risultato. Contro un avversario di qualità come il Cittadella ci può stare concedere qualcosa, ma secondo me ci stiamo esprimendo bene e dobbiamo continuare così anche nel secondo tempo. Tutto sommato non abbiamo rischiato granché, sarebbe importante per noi fare punti in casa e muovere la classifica". Così il difensore della Juve Stabia Roberto Vitiello ai microfoni di DAZN.