Juve Stabia, Vitiello: "Tramutare il grande entusiasmo in risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferiscono i canali ufficiali della Juve Stabia, quando la seconda di campionato si avvicina (al "Menti" domenica arriverà il Pisa), è Roberto Vitiello a spronare l'ambiente. Queste le parole del difensore: "In ritiro abbiamo lavorato tanto, ma ora c’è bisogno di lavorare ancora di più. C’è grande entusiasmo nello spogliatoio, speriamo di tramutarlo in bei risultati sul campo”.