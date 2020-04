Konaté: "Il calcio e il Perugia mi hanno cambiato la vita. Sarò loro sempre grato"

Un passato fatto di guerra e una fuga dalla Guinea verso l’Italia. Un presente come calciatore di Serie B. Questa è la storia di Amara Konaté, 21enne di professione centrocampista del Perugia, raccontata dallo stesso calciatore attraverso le colonne di TifoGrifo.com: "Il calcio e il Perugia mi hanno cambiato la vita: mai avrei pensato di fare il calciatore, convinto come ero che, per aiutare la famiglia, avrei seguito le orme e di mio padre, che fa il commerciante. Goretti, Pizzimenti e il mio procuratore mi hanno aiutato tantissimo e sarò loro sempre grato. Cosmi? Mi dice che non devo aver paura, che devo ascoltare lui e, quando pressiamo alto, che devo giocare semplice a uno o due tocchi e basta”.