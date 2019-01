TMW - Paganese, salta Konate e arriva Di Renzo: le ultime

© foto di Uff. Stampa Teramo

Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Luca Di Renzo alla Paganese. Domani dovrebbe essere la giornata giusta per il matrimonio tra l'attaccante torinese, fresco di rescissione col Teramo, e il club azzurrostellato. Di Renzo ha vinto il ballottaggio con Matteo Momentè, che pure era stato individuato come obiettivo dal Ds Guglielmo Accardi (la punta si è separata oggi dalla Virtus Verona). Restano alla corte di Fabio De Sanzo anche Thomas Alberti e Giovanni Della Corte: per quest'ultimo un addio sembrava quasi certo nella giornata di oggi, a tal punto da indirizzare il club verso un altro terzino sinistro. Poi non se ne è fatto più nulla. Il mercato azzurrostellato si chiude invece qui, senza ulteriori movimenti in uscita e con gli innesti di Gifford, Navas e Di Renzo, che seguono le acquisizioni di Stendardo, Perri e Capece. E' sfumato tuttavia Amara Konate, che il Rieti ha voluto riconfermare per espressa volontà del tecnico Eziolino Capuano. Un affare che, anche per la volontà del Perugia (proprietario del cartellino) e del giocatore, pareva in dirittura d'arrivo.