L'annus horribilis del Livorno: il club dei primati negativi. Marras la nota lieta

Ultimo posto con 12 punti di distacco dalla zona playout e 14 dalla salvezza diretta, con comunque Ascoli-Cremonese da recuperare, il Livorno ha 6 primati negativi della Serie BKT 2019/20: 4 vittorie, 18 sconfitte e attacco meno prolifico con 23 gol segnati (peggio di tutti in ciascuna delle 3 graduatorie), squadra che ha perso di più in casa (8), difesa più perforata tra le mura amiche (28 reti subite) e attacco meno performante fuori casa (6 reti segnate). Manuel Marras è il bomber amaranto di stagione con 7 reti, che hanno portato 9 punti su 18 alla causa amaranto, di fatto il 50% esatto del bottino globale toscano. Pluripresente e re dei minuti in campo Enrico Del Prato, 27 gettoni e 2131’. Vari i cambi in panchina: inizio con Breda esonerato dopo 14 giornate e 11 punti (0,78 la sua media punti), poi l’arrivo di Tramezzani (2 punti in 8 partite, 0,25 la sua media), poi il ritorno di Breda con 5 punti in 6 giornate (0,83 a partita, ossia il momento migliore della stagione labronica, che non è bastato, dopo il k.o. a Pisa, ad evitargli il secondo esonero stagionale).