La B omaggia Campagnaro: "Salvezza a 40 anni. Da sempre esempio per tutti"

"Ha messo fine alla sua carriera da calciatore nel migliore dei modi, Hugo Campagnaro, che a 40 anni ha guidato la difesa e la squadra al raggiungimento della salvezza nel Play Out di ieri sera. Una prestazione da applausi la sua, come la sua intera carriera. Marcatura perfetta, esperienza e qualità tecniche intramontabili quelle del difensore argentino, che hanno aiutato il Pescara Calcio a raggiungere, non senza soffrire, la salvezza. Un omaggio doveroso per un giocatore da sempre esempio per compagni e avversari". Con questo messaggio sui social la Lega B ha voluto omaggiare Hugo Campagnaro, difensore del Pescara che ieri ha terminato la sua carriera da calciatore che lo ha visto vestire anche le maglie di Sampdoria, Napoli e Inter.