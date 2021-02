Rivoluzione Pescara, ecco Grassadonia: è il terzo cambio in panchina. Le aperture

vedi letture

Terzo cambio stagionale sulla panchina del Pescara, che da Massimo Oddo era passato a Roberto Breda, salvo poi passare ieri a mister Gianluca Grassadonia, che torna in Serie B dopo le parentesi non fortunate con Pro Vercelli e Foggia: arduo il compito che ha il tecnico, che eredita un ultimo posto in classifica, con la squadra ferma a 17 punti, gli stessi dell'Entella (che ha però confermato la fiducia a Vincenzo Vivarini).

Di tutto questo, si è occupata ovviamente anche la stampa nazionale, con Tuttosport che ha semplicemente aperto con "Grassadonia al Pescara"; "Tocca a Gianluca Grassadonia provare l'impresa. Sostituisce l’esonerato Breda col Pescara ultimo assieme all’Entella, a -5 dai playout. Non sarà semplice, tanti hanno declinato l'invito, Bucchi e Rastelli su tutti, il ritorno di Oddo era legato a delle scelte forti da parte della società a livello di squadra (esclusioni eccellenti)", la chiosa.

Il Corriere dello Sport invece riprende le prime dichiarazioni del tecnico: "«Pescara, salvezza ancora possibile»". Proseguendo poi: "Riparte la giostra. Il Pescara cambia ancora: via Roberto Breda, ecco Gianluca Grassadonia, buon per lui fiducioso. «Ho stimoli grandissimi – le sue prime parole - ci sono tutti i margini per riprendersi. Dobbiamo ritrovare autostima e convinzione perché questa squadra ha valori importanti». Grassadonia non sarà solo, ma accompagnato da due bandiere biancazzurre inserite nello staff, Marco Sansovini e Hugo Campagnaro: «Sono personaggi importanti - continua Grassadonia - compagni di avventura che renderanno migliore il mio lavoro. Faremo il massimo per il Pescara, la classifica non mi spaventa perché la B non finisce mai»".

"Il Pescara ha scelto. Ecco Grassadonia: «Nessuna paura»", così La Gazzetta dello Sport. Che aggiunge: "Gianluca Grassadonia è il nuovo allenatore del Pescara. Prende il posto di Breda, che ha fatto 13 punti in 14 partite. Grassadonia ha accettato un incarico fino al prossimo 30 giugno. «Arrivo con grandi stimoli. La classifica non mi spaventa» ha detto. Nel pomeriggio ha fatto il primo allenamento".

Spazio poi alla stampa locale. "«Pescara, non temo questa classifica»", così Il Messaggero - ed. Abruzzo. Che ha poi proseguito: "La voglia di un tecnico in cerca di rilancio e l'amore per la maglia di due bandiere: Grassadonia più Sansovini e Campagnaro. E' questa l'ultima carta che si gioca il Pescara per evitare la retrocessione in C a dieci anni dall'ultima apparizione in terza serie. E' andato tutto come previsto: poche ore dopo la sconfitta interna contro il Venezia, la società aveva già definito ogni dettaglio con Gianluca Grassadonia, 49 anni, campano, fermo da un anno abbondante dopo l'esonero di Catanzaro. Il tecnico, che conosce il ds Bocchetti (insieme nella Paganese) e già nell'estate del 2019 era stato ad un passo dalla panchina del Delfino, ha accettato un incarico fino al prossimo 30 giugno".