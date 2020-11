La Lega B esulta: "L'Italia U21 è targata Serie B". Sono ben 26 i convocati cadetti

vedi letture

Ancora una volta la Serie BKT si rivela un bacino fondamentale per la Nazionale azzurra. Anche in questo caso infatti sono tantissimi i calciatori convocati per le gare della Rappresentativa italiana Under 21 per le gare contro Lussemburgo, Islanda e Svezia.

A causa dei problemi derivanti dal Covid di fatto sono 2 le selezioni convocate, una sorta di unione di Under 21 e Under 20, come del resto capitato ad ottobre quando, a causa del forfeit di molti azzurrini, a scendere in campo contro l’Irlanda fu una sorta di Under 20 “rinforzata”.

I convocati dunque sono in totale 25: i portieri Cerofolini della Reggiana e Russo della Virtus Entella; i difensori Adjapong del Lecce, Bellanova del Pescara, Beruatto del Vicenza, Bettella e Pirola del Monza, Casale dell’Empoli, Delprato della Reggina, Okoli, Ranieri e Sala della Spal, Birindelli e Varnier del Pisa, Vogliacco del Pordenone, Papetti del Brescia, Zortea della Cremonese; i centrocampisti sono: Carraro del Frosinone, Frattesi e Colpani del Monza, Maleh del Venezia, Ricci dell’Empoli, Maistro del Pescara e Zuelli del ChievoVerona; in attacco Sebastiano Esposito della Spal.

A questi 25 poi si aggiunge l’altro portiere della Reggina, Plizzari, convocato ad ottobre ma poi risultato positivo al Coronavirus, motivo per cui non ha potuto disputare la gara contro l’Irlanda ed è adesso in fase di recupero pur essendo uno dei punti fermi della Nazionale di mister Nicolato.

Insomma, anche in questa stagione, la Serie BKT si conferma un serbatoio di inestimabile valore per i giovani italiani che possono mettersi in luce in un campionato impegnativo e molto formativo.