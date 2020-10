La Reggina presenta Cionek in versione "sventa rapine": ma in Calabria scoppia la polemica

Correva la metà di marzo, e l'allora difensore della SPAL Thiago Cionek salì alla ribalta delle cronache per un fatto extra campo: in pieno centro, all'interno di una tabaccheria, si consumò una rapina, ma il polacco, inseguendo il ladro, riuscì a bloccarlo restituendo il maltolto al titolare dell'attività. Episodio che fu celebrato anche dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri, e che è stato preso in considerazione dalla Reggina per presentare il giocatore, fresco innesto della formazione calabrese.

Ma il video pubblicato sui canali social, ha lasciato non poco stupore in città e non solo. Il video ricorda l'evento, e vede Cionek seduto in un bar di Reggio Calabria quando un malvivente entra nel locale per derubare il proprietario, salvo poi scappare alla sola vista del giocatore; un'ora dopo, però, il malvivente fa nuovo ingresso nel bar dove non c'è più il calciatore, e uccide il barista sparandogli. "Vi difendo io" è titolato il post, e senza la difesa di Cionek succede il peggio, questo il senso del tutto.

Peccato però che i calabresi non abbiano visto di buon occhio la clip, ritenuta lesiva per l'immagine della Regione e della città. Tante le polemiche scaturite, ma per il momento né Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, né altri rappresentanti della stessa, hanno voluto commentare l'accaduto.