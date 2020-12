La Serie B alle prese col Covid-19: cinque club hanno usato il bonus per rinviare le gare

Uno slot a disposizione per poter chiedere il rinvio di un match in caso in cui la rosa sia falcidiata dal Covid-19 e conti più di otto positività: questo ciò che stabilisce il regolamento di Serie B per il campionato 2020-2021.

E questo slot, adesso, è stato utilizzato dal Cittadella, che ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita contro il Chievo Verona, in programma domenica e valido per la 15^ giornata del campionato cadetto.

La formazione veneta è stata la quinta squadra a usufruire di tale regolamento. In principio fu il Monza a richiedere il rinvio della partita contro il Vicenza, valida per il 3^ turno della stagione, poi, alla 5^ giornata, la Reggiana, che ottenne il rinvio del confronto contro il Cittadella. Seguì poi l'Ascoli, che fece rinviare la sfida della partita della 7^ giornata contro il Pisa, mentre al turno successivo il Vicenza si giocò lo slot, vedendo rinviata la gara contro il ChievoVerona.

Adesso è stata la volta del Cittadella.

Come si nota, dunque, sono state cinque le società che hanno sfruttato il bonus, un quarto di quelle partecipanti al campionato.