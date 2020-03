Le pagelle del Benevento - Da Insigne a Sau si accendono i Fab Four di Inzaghi

Montipò 6,5 - Non ha grandi preoccupazioni nel corso della partita, ma riesce comunque a farsi trovare reattivo quando serve, prima su Bettella e poi su Memusaj.

Maggio 6,5 - I primi dieci minuti deve prendere le misure del Pescara, poi inizia a spingere senza più fermarsi. Dalla sua discesa nasce il gol dell’1-0 di Insigne.

Tuia 6,5 - Borrelli non lo spaventa quasi mai. Gestisce le poche sortite offensive del Pescara e di testa le prende quasi sempre tutte.

Volta 6- Dopo pochi minuti si fa ammonire e questo condiziona la sua partita come in occasione della chance da gol di Memusaj dove non interviene per evitare il secondo giallo.

Barba 6 - Più bloccato rispetto a Maggio perché dal suo lato agisce Clemenza che è il più in palla tra gli uomini del Pescara. Riesce comunque a contenerlo se non in un paio di occasioni.

Insigne 8 - Ha il merito di sbloccare la partita quando sembrava essere la squadra di Legrottaglie quella più propositiva. Il mancino a giro è un gioiello e non appagato serve l’assist per il 2-0 di Sau. Nella ripresa bissa il passaggio decisivo, ma questa volta per la rete di Improta. (dal 73’ Kragl 6 - Entra e dopo poco ha l’occasione di segnare il 4-0, aggiunge dinamismo al centrocampo del Benevento).

Del Pinto 6,5 - Va su Galano fin dall’inizio per bloccare sul nascere le azioni pericolose degli avversari. Spesso lo troviamo anche in area a dare una mano posizionandosi tra i due centrali. E' l'uomo ovunque di Pippo Inzaghi. (Dall’84’ Basit - s.v.)

Schiattarella 6,5- Parte diesel, ma poi dai suoi piedi nasce l’azione del 3-0 trovando Importa con una bella palla in verticale. Gestisce i tempi a centrocampo e si rende protagonista di un paio di aperture da applausi (se solo ci fosse un pubblico).

Improta 7 - A sinistra trova tanto spazio ed è suo l’assist per il 3-0 di Moncini. Nella ripresa ha ancora più campo per i suoi strappi e diventa imprendibile soprattutto dopo l’uscita di Sau che lo avvicina alla porta e gli permette di trovare il poker.

Sau 7 - Intelligente nella giocata per l’1-0 di Insigne. Molti avrebbero messo un pallone al centro e teso, lui alza la testa e vede l’arrivo del 19 giallorosso che poi gli restituisce il favore con il passaggio per il 2-0. Unica pecca, la doppietta mancata. (dal 66’ Hetemaj 6 - Inzaghi vuole forze fresche a centrocampo spostando Improta sulla trequarti. In più di un'occasione si propone anche in fase offensiva).

Moncini 7 - Partecipa al gol dell’1-0 con la sponda per Sau e realizza il terzo gol del match confermandosi autentica bestia nera del Pescara.