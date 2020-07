Le pagelle del Benevento - Difesa in difficoltà, Improta prova ad accendere la luce

Risultato finale: Crotone-Benevento 3-0

Montipò 5,5 - Viene sollecitato molto questa sera. Nulla può sui gol di Simy. Sorpreso sulla conclusione di Messias ma salvato dalla traversa.

Maggio 5,5 - La spinta di Molina dalla sua parte lo costringe a giocare più basso, pochi spunti in avanti.

Volta 5 - Messias e Simy gli fanno passare una brutta serata, troppo leggero sullo strapotere fisico del numero 25 rossoblu in occasione del 2-0.

Tuia 5 - Vale lo stesso discorso di Volta quando gli attaccanti del Crotone passano dalle sue parti. In ritardo su Simy in occasione del vantaggio rossoblu.

Letizia 5 - Non è il solito Letizia a cui ci ha abituato. Dalla sua parte spinge spesso Gerbo che confeziona l’assist per l’1-0 di Simy (Dall’84’ Rillo sv).

Tello 5 - Si vede poco in entrambe le fasi di gioco, la dinamicità del Crotone lo mette in difficoltà questa sera.

Schiattarella 5 - Prova a far gioco in mezzo al campo ma questa sera la squadra non gira, merito anche del Crotone (Dal 54’ Hetemaj 5,5 - Prova a metterci la sua aggressività senza però incidere).

Del Pinto 5,5 - Perde i duelli in mezzo al campo contro i rossoblu di Stroppa, più motivati dalle ambizioni di classifica (Dal 55’ Sau 5 - Prova a far valere la sua qualità ma la difesa del Crotone fa ottima guardia).

Improta 6 - Forse l’elemento più dinamico della squadra di Inzaghi nel primo tempo, prova a far valere la sua velocità.

Insigne 5 - Polveri bagnate questa sera per lui che viene fermato spesso dalla difesa della squadra di casa (Dal 65’ Kragl 5 - Quattro minuti e viene ammonito per simulazione, questa volta il suo piede su calcio da fermo non crea pericoli).

Moncini 5 - Cerca qualche conclusione specialmente dalla distanza senza però creare pericoli alla porta di Cordaz (Dal 64’ Di Serio 5,5 - I palloni giocabili sono pochi, prova a mettersi in luce).