Le pagelle del Benevento - Viola ed Hetemaj su tutti

Montipò 6 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali.

Maggio 6.5 - Primo tempo sufficiente con buona spinta, più in difficoltà nella ripresa, ma ne esce con esperienza

Antei 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo.

Caldirola 6.5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, ma è attento fino alla fine. Con Antei compone una coppia da categoria superiore.

Letizia 6.5 - Tanti cross nella prima parte, qualche scricchiolio nella seconda parte, ma chiude bene.

Hetemaj 7 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni. Bravissimo nel finale in un recupero decisivo.

Schiattarella 6.5 - Solito lavoro in entrambe le fasi, Si integra bene con i compagni.

Viola 7 - Sesto gol stagionale, sempre più imprescindibile per Inzaghi. Gioca un'altra gara a tutto campo integrandosi bene con i compagni. (dall'82' Tuia s.v. - )

Kragl 6.5 - Non si risparmia, bravo in entrambe le fasi. Nella ripresa, un po' stanco, tira il freno e Inzaghi lo cambia. dal 69' Insigne 6 - Fa il suo dovere, fa salire la squadra, tiene alta l'attenzione dei difensori avversari).

Sau 6.5 - Ottimo primo tempo per l'ex Cagliari. Tiene in apprensione la difesa del Frosinone con i continui movimenti. Cala alla distanza. (dal 75' Improta 6 - Si rende pericoloso, ma non trova il gol.)

Coda 5.5 - Polveri bagnate per la punta del Benevento. Ci prova, ma non è serata. Sbaglia nel finale la possibilità di timbrare il cartellino.