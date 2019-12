Le pagelle del Benevento: Viola super, Montipò attento

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il Benevento vince 5-0 contro il Trapani grazie alla serata di grazia di Nicolas Viola che firma una tripletta. Queste le pagelle dei calciatori giallorossi.

Montipò 7: dopo un primo tempo di normale amministrazione, si erge a protagonista con un intervento incredibile su Pettinari. E’ la parata che evita al Trapani di riaprirla e spiana la strada alla goleada. Allungata la striscia di imbattibilità interna.

Maggio 6,5: si procura il rigore del 2-0 con una delle sue incursioni offensive e offre un grosso contributo in fase di spinta.

Antei 6,5: mette la museruola ad Evacuo e fa buona guardia sui palloni alti.

Caldirola 6,5: il tridente siciliano non lo scompone, commette una sola ingenuità nel primo tempo.

Letizia 6,5: quando il match è in equilibrio, vedi primo tempo, si propone con continuità in avanti. Tiene a bada Ferretti.

Hetemaj 6: non la sua migliore serata, rischia il secondo giallo, ma Inzaghi lo richiama prima del tempo per evitargli altre tentazioni. Dal 16’ st Improta 6,5: impatto positivo sul match perché entra quando i suoi devono sfruttare le ripartenze. E la sua velocità fa male ai siciliani.

Schiattarella 7: ancora un premio per la miglior regia all’ex Trapani. Tanto fosforo, giocate geniali e intuizioni, come il filtrante per Coda che produce il 3-0 di Sau.

Viola 8,5: tecnicamente realizza due reti da calcio piazzato ed una gemma dai 30 metri. Il gioiello del 4-0 da centrocampo è da cineteca ma riesce ad essere il secondo gol più bello della serata visto che pochi minuti dopo si inventa un’altra gemma. Serata indimenticabile.

Kragl 6,5: una minaccia costante con i suoi tiri ed i filtranti, ma anche con i suoi corner tagliati. Dal 27’ st Tello: sv. Entra per ammirare più da vicino le magie di Viola.

Sau 7: pronti via e fa correre un brivido a tutto lo stadio, per un suo risentimento muscolare subito smaltito. Suo l’assist per il primo gol di Coda ed il gol che chiude il match. Dal 35’ st Insigne SV.

Coda 7: conferma di vivere un buon momento di forma. Oltre alla finalizzazione è attaccante mobile che aiuta la manovra della squadra. Sfiora la doppietta trovando sulla sua strada Carnesecchi.