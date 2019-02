Le pagelle del Carpi - Coulibaly leader, scatenato Mustacchio. Male Cissé

Risultato finale: Carpi-Spezia 3-2

Piscitelli 6 - Subisce due reti ma non ha grandi responsabilità, può fare meglio in qualche occasione ma ci mette una pezza. Nel primo tempo su Galabinov viene salvato dal palo.

Pachonik 6,5 - Tre le migliori prestazioni con la maglia del Carpi, ha un cliente difficile a cui tenere a bada come Bidaoui. Riesce a limitare l'attaccante esterno dello Spezia rimanendo bloccato lungo la corsia di competenza.

Poli 5 - Primo tempo quasi perfetto, concede pochissimo spazio per Galabinov che ci prova soltanto da fuori. Comincia male invece la ripresa, non contrasta benissimo Gyasi che lo aggira con troppa facilità nell'azione del pareggio dello Spezia.

Kresic 5 - Un primo tempo abbastanza tranquillo come Poli, naufragio nella ripresa. Lo Spezia imbuca facilmente per vie centrali, si fa beffare da Okereke che con un doppio tocco scarica in rete per il vantaggio ospite.

Rolando 6 - Quarta presenza e quarta posizione cambiata in questa nuova esperienza, da terzino sinistro non demerita ed affina l'intesa con Piscitella. Rischia poco in fase difensiva vista la poca verve di Gyasi.

Mustacchio 7 - Il migliore in campo senza alcun dubbio nonostante la sconfitta, tutti i pericoli per la porta di Lamanna portano la sua firma. Alla prima da titolare ci prova in quattro occasioni, segna il momentaneo vantaggio e colpisce anche un palo. (Dal 70' Marsura 6,5 - Entra e lascia la firma, nell'unico pallone giocato dà al via alla rimonta finale del Carpi).

Coulibaly 7 - Il leader del centrocampo del Carpi, imprescindibile dopo il suo arrivo nel mercato di gennaio. Consacrazione? Probabile per l'ex Pescara che dopo il grande lavoro pesca il jolly con un destro perfetto dalla distanza che vale tre punti e rimonta completata.

Pasciuti 6 - Ci mette intensità e grinta, a volte non incide ma quando c'è da mostrare i denti non si fa trovare impreparato. Ci prova dalla distanza ma non riesce a rendersi pericoloso.

Piscitella 6,5 - Tra i più attivi insieme a Mustacchio, dal loro asse nasce la rete del vantaggio del Carpi. Quando punta Vignali lo salta automaticamente diventando il pericolo principale per la retroguardia spezzina. (Dal 74' Arrighini 6,5 - Pochi palloni giocati, uno decisivo però con l'assist vincente per Marsura).

Vitale 6 - Avanza il suo raggio d'azione di qualche metro giocando quasi a ridosso di Cissé, mossa azzeccata da Castori. Il primo ha portare pressione ai centrali dello Spezia, di testa serve anche l'assist per la rete di Mustacchio. Cala sensibilmente nella ripresa prima del cambio. (Dal 66' Jelenic 5,5 - Non incide come gli altri subentrati, anzi si prende il giallo che gli farà saltare la prossima sfida contro il Cosenza).

Cissé 5 - Preferito ad Arrighini dal tecnico biancorosso, prova a farsi spazio tra le maglie della difesa dello Spezia senza riuscirci. Non incide, tocca pochissimi palloni e non calcia mai verso la porta di Lamanna.