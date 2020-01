Le pagelle del Chievo - Dickmann il migliore, Meggiorini segna ancora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Semper 6 - La conclusione di Tutino passa quasi tra le sue mani, ma è troppo potente per parlare di errore. Nei novanta minuti mostra una certa attenzione soprattutto nelle uscite.

Frey 5 - Macchia una prova già non eccelsa con un fallo di reazione che poteva costare caro e che non ci si aspetta da un giocatore di questa esperienza.

Laverbe 6 - La Mantia non è un cliente comodo, ma è bravo a contenerlo senza mai fargli inquadrare lo specchio della porta.

Cesar 5,5 - Non gioca una brutta partita, anzi. Troppo morbido, però, in occasione della rete del vantaggio dell’Empoli

Dickmann 7 - Il più pericoloso in assoluto della sua squadra, almeno per 45 minuti. Ci prova due volte al termine di pregevoli azioni personali, nella ripresa stravince tutti i duelli.

Obi 5,5 - Becca una ammonizione che condiziona la sua partita, soprattutto per chi fa dell’agonismo la sua arma migliore. Esce stremato, talvolta in difficoltà su Frattesi. (Dal 31’st Ongenda 5 - Approccia male, sbagliando un passaggio elementare. Ha sui piedi un’occasione colossale per ribaltare il risultato, regala il pallone ai venti stoici tifosi del Chievo presenti in curva).

Segre 6 - Ha sui piedi la chance dell’1-2 al 96’, probabilmente terreno bagnato e stanchezza lo tradiscono.

Esposito 5,5 - E’ giovanissimo e dimostra di avere personalità, solo un miracolo di Romagnoli sulla linea non gli permette di timbrare il cartellino. Tre punizioni su tre terminano sugli spalti, mira decisamente da rettificare.

Garritano 6 - Si accende a intermittenza, come gli capita spesso. Quando lo fa, però, diventa imprevedibile e conquista due ammonizioni preziose.

Djordjevic 5 - E’ un po’ la nota stonata di questa serata, un giocatore del genere dovrebbe fare molto meglio in questa categoria ma sta faticando. Romagnoli lo sovrasta, giusto il cambio. (Dal 20’st Ceter 6 - Entra bene, Marcolini vede che l’Empoli è sbilanciato e inserisce un giocatore rapido malgrado il fisico possente. Fornisce un assist d’oro a Ongenda che sbaglia clamorosamente).

Meggiorini 7 - Fino al gol era stato abbastanza anonimo, anche perché gli sono arrivati pochissimi palloni. Al primo assist giusto non perdona e fa sei in campionato. Subisce una marea di falli e sfiora di testa la personale doppietta.