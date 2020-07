Le pagelle del Chievo - Giaccherini il migliore, Di Noia in difficoltà

Le valutazioni date al Chievo, che ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Trapani.

Semper 6 – Bravo ad anticipare gli attaccanti trapanesi in un paio di circostanze. Può fare ben poco in occasione del pari di Piszczek.

Dickmann 6 – Come contro il Frosinone, si fa notare anche in fase difensiva oltre che per la sua consueta spinta sulla destra. Cala nel finale, stremato dalla fatica.

Rigione 6 – Si fa rispettare nel confronto con gli attaccanti avversari, più nel primo tempo che nei secondi quarantacinque minuti.

Di Noia 5 – Viene adattato da Aglietti nel ruolo di difensore centrale e palesa notevoli difficoltà in questa posizione. Sul gol del Trapani, perde il confronto con Piszczek che poi segna.

Renzetti 6 – Spinge con costanza sulla corsia di sinistra, mettendo in mezzo qualche cross invitante per le punte. Meno ficcante con il passare dei minuti.

Segre 6 – Alterna momenti di intraprendenza offensiva ad altri in cui soffre il confronto con Coulibaly e Colpani. Prosegue a buoni ritmi nella ripresa. (Dal 71’ Karamoko 6 – Entra con il piglio giusto in vista del concitato finale di partita)

Esposito 5,5 – Certamente non la sua miglior partita, dato che non orchestra le manovre clivensi con la solita qualità e pecca anche in fase d’interdizione.

Garritano 6 – Meno presente in fase offensiva rispetto ad altre gare, ma comunque determinante in mezzo al campo con il suo dinamismo. Si fa notare comunque in avanti nella ripresa, con un tiro respinto da Carnesecchi. (Dall’86’ Zuelli s.v.)

Vignato 6,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo, dando il là con grande qualità a diverse azioni d’attacco del Chievo. Sfiora il gol del 2-0 all’inizio della ripresa. (Dal 65’ Ceter 6 – Solita gara da parte sua, con corsa e fisicità ma non sempre la necessaria lucidità negli ultimi metri)

Djordjevic 5,5 – Prosegue il momento sfortunato del serbo che ha quattro occasioni ma, per mancanza di cattiveria o per bravura degli avversari, non ne concretizza neanche una. (Dal 71’ Grubac 6 – Non ha molte palle gol per mettersi in mostra)

Giaccherini 6,5 – Spina nel fianco costante per il Trapani sulla sinistra. Ha il merito di sbloccare il match, con un tapin vincente dopo che Carnesecchi gli aveva parato la conclusione dal dischetto, e di sfiorare il 2-0.