Le pagelle del Chievo - Obi sblocca la gara, Giaccherini monumentale

Queste le valutazioni date alla formazione gialloblù, che ha battuto per 2-0 il Frosinone al Bentegodi.

Semper 6 – Giornata relativamente tranquilla per il portiere croato. Una conclusione di Rohdén bloccata in due tempi nella ripresa e poco altro nel corso dei 90 minuti.

Dickmann 6,5 – Inesauribile come al solito. Oltre ad accompagnare l’azione offensiva, si fa notare per alcune importanti diagonali difensive che riducono al minimo i pericoli in area.

Leverbe 6 – Al di là di qualche pallone gestito in modo troppo affrettato, protegge al meglio l’area di rigore senza incontrare particolari difficoltà.

Rigione 6 – Prevale in più occasioni nel confronto con gli attaccanti avversari. Ad inizio ripresa sciupa la possibile chance del vantaggio.

Renzetti 6,5 – Tra i migliori in maglia clivense, soprattutto nel primo tempo. Frequenti infatti le sue iniziative sulla corsia di sinistra.

Segre 6 – Meno impattante nelle giocate decisive del match come in altre partite. Tuttavia, non fa mai mancare il suo apporto in termini di sostanza in mezzo al campo.

Esposito 6,5 – Torna a dirigere la mediana clivense e lo fa nel migliore dei modi. Ottime le geometrie che riesce a dare alla sua squadra, oltre a provare in qualche occasione la conclusione da fuori area.

Obi 7 – Liberato dai compiti di impostazione che gli sono poco congeniali, sfodera una delle migliori prestazioni stagionali. Ferma diverse azioni del Frosinone, si propone in avanti e, ad inizio ripresa, firma il vantaggio. (Dal 67’ Di Noia 6 – Buon finale di gara per il centrocampista, che aiuta la difesa nel contenere gli assalti avversari)

Vignato 6,5 – Primo tempo ad intermittenza, in cui alterna giocate di fino a momenti in cui non riesce ad incidere. Nel corso della ripresa, firma il 2-0 di testa su cross di Giaccherini. (Dal 67’ Garritano 6 – Utile con il suo dinamismo per contenere il Frosinone e ripartire in velocità)

Djordjevic 6 – Gara di sacrificio per il serbo, che prova a rendersi pericoloso in un paio di circostanze ma soprattutto partecipa attivamente all’azione del vantaggio. (Dal 73’ Ceter 6 – Nel finale tiene palla lontano dall’area e prova a sfruttare qualche contropiede)

Giaccherini 7 – Non poteva esserci ritorno migliore per l’ex Juventus e Napoli. Gioca con qualità e grinta, servendo a Vignato il pallone del 2-0 e aiutando molto anche in fase difensiva.